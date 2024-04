L'ex calciatore nerazzurro ha speso parole di elogio per il suo connazionale, diventato in fretta un beniamino del pubblico di San Siro

Youri Djorkaeff, ex calciatore francese dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata a TF1 all'interno della trasmissione "Téléfoot" ha speso parole di elogio per il connazionale Marcus Thuram, protagonista assoluto della stagione dei nerazzurri diventato fin da subito uno dei beniamini del pubblico di San Siro: "Si sta conquistando un posto speciale nel cuore dei tifosi dell'Inter, ma anche in quello di tutti gli italiani.