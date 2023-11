Djuricic: “Samardzic grande giocatore, è 30 secondi avanti a tutti. La lotta scudetto…”

Lei ci gioca insieme in Nazionale: cos’ha di speciale il classe 2002?

«Non so come spiegarvelo, ma Samardzic ha una sorta di X factor dentro di sé. Quando entra in possesso del pallone è come se fosse 30 secondi avanti a tutti: vede l’assist e la giocata, dove gli altri non se la immaginano neanche... » .

È l’uomo giusto per il 3-5-2 di Allegri?

«Lazar nasce trequartista, ma ormai in pochi giocano con un giocatore dietro le punte. In Italia ha imparato a fare la mezzala molto bene a Udine, perciò non avrebbe problemi di adattamento nel modulo della Juventus. Anzi le dico di più… » .

Prego.

«Con Samardzic la Juve diventa ancor più una candidata allo scudetto. In mezzo a tanti grandi giocatori può fare ancora meglio. Paradossalmente per uno come lui sarebbe molto più facile giocare nella Juve che nell’Udinese. Guardo sempre le sue partite e, se nei friulani è davvero forte, a Torino diventerebbe fortissimo» .

(Tuttosport)

