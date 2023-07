Il fantasista classe 2002, rientrato a Milano dopo due stagioni in prestito al Volendam, giocherà in Serie A

Tornato in Italia dopo due stagioni in Olanda con la maglia del Volendam, Gaetano Oristanio è pronto a confrontarsi per la prima volta con la Serie A. Il fantasista dell'Inter, classe 2002, indosserà la maglia del Cagliari (trattativa anticipata giorni fa da Fcinter1908): come rivelato da Sky Sport, domani potrebbe essere il giorno decisivo per la definizione del prestito secco del giocatore.