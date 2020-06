Domenech vota per Godin al Lione: “Giocatore vero, darebbe ciò che è mancato in questi anni”

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, su Diego Godin, difensore uruguaiano dell’Inter dal futuro incerto, ci sarebbe anche l’interesse dell’Olympique Lyonnais, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza in difesa. Una prospettiva che entusiasma Raymond Domenech, ex ct della Francia vice campione del mondo ai Mondiali del 2006 che, intervistato da La Chaîne L’Equipe, ha dichiarato:

“Diego Godin è un giocatore vero, qualcuno che potrebbe portare un’anima, un rigore, tutto ciò che è mancato in tutto questo tempo a Lione, ovvero veri difensori. Inoltre, Godin è in grado di segnare dei gol di tanto in tanto. Può portare molto, ha vissuto molte esperienze ed è un giocatore di solidità a qualsiasi livello“.

(Fonte: La Chaîne L’Equipe)