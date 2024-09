Donnarumma: “Con Francia sfida difficile. Vedo Spalletti motivato”

L'Italia torna in campo contro la Francia in Nations League, contro la Francia e al Parco dei Principi, dove gioca il PSG, Gigio Donnarumma è di casa. Nella selezione francese giocano alcuni suoi ex compagni come ad esempio Mbappé o Theo Hernandez e di loro il capitano azzurro ha detto: «Proprio ora li ho salutati. Sarà stimolante affrontarli. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici ma domani saremo rivali. Ci aspetta una sfida difficile contro avversari forti e imprevedibili, però conoscendoli un po' qualcosa potrò 'rubare'. Parigi è la mia seconda casa, sarà una partita speciale», ha sottolineato.