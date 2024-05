L'acquisto di Niklas Süle nell'estate del 2022 è stato descritto come un grande colpo per il Borussia Dortmund. Il suo contratto con il Bayern era in scadenza e, invece di rinnovare, ha deciso di unirsi ai rivali a parametro zero. A distanza di due anni il fisico di Süle preoccupa a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid. Alto 1,95, il problema arriva da lontano. Già durante la sua permanenza al Bayern, il medico Müller-Wohlfahrt lo aveva avvertito del suo eccessivo peso - aveva superato la barriera dei 100 chili - e dei problemi che avrebbe potuto causare in futuro. Infatti ha già subito due infortuni al crociato nel 2014 e nel 2019.