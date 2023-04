CorSera – Inter, se ci sei batti un colpo. E’ il momento della resistenza

Se l'Inter vuole risalire dalle sabbie mobili in cui si è cacciata (almeno in campionato), la sfida di questa sera contro il Benfica è l'occasione giusta

Lo scrive il Corriere della Sera:

"Dove sei finita, Inter? Se ci sei batti un colpo, dopo sei partite senza vittoria: torna in tempo per giocarti fino in fondo la possibilità di arrivare alla semifinale di Champions e non avere rimpianti. Più che la resilienza — invocata quasi per disperazione da Simone Inzaghi dopo l’assurdo pareggio di venerdì a Salerno — questo è il momento della resistenza dura e pura, un po’ come a Oporto quasi un mese fa, nel pareggio senza gol che ha garantito l’accesso ai quarti".