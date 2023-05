Drago: “Fiorentina-Inter, il centrocampo sarà determinante in questa gara”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Massimo Drago, allenatore, ha parlato così in vista di Fiorentina-Inter di domani: "Sicuramente sarà importante la sfida nel cuore del campo. Il centrocampo sarà determinante in questa partita. Castrovillari o Mandragora? Sappiamo che sono due giocatori bravissimi ma con caratteristiche diverse. Dipende da come si vuole impostare la partita. Io punterei su Mandragora dall'inizio per tenersi qualcosa dopo. Vincenzo è comunque bravissimo a fare questo tipo di scelte".