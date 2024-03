Intervenuto ai microfoni di TMW, Marco Ottolini, ds del Genoa, ha commentato così le voci in merito all'interesse dell'Inter nei confronti di Albert Gudmundsson: "Ci fa piacere tutto questo parlare del Genoa, su tutto ciò che stiamo costruendo in queste due stagioni. La nostra è una squadra che suscita interesse, ci sono dei profili seguiti da tante squadre come è normale che sia. Ci sono dei giocatori appetibili non solo sul mercato italiano ma anche quello internazionale. Siamo però concentrati su queste nove partite e questo è ciò che dobbiamo fare in questo momento".