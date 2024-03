A DAZN prima della sfida contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso è tornato sull’episodio Acerbi-Juan Jesus: “Lotta contro il razzismo? Il club ha fatto un comunicato chiaro e inequivocabile, per scelta non parteciperemo alle iniziative istituzionali, lo faremo in privato noi stessi. Siamo rimasti un po’ delusi dalla vicenda che ha visto coinvolto Juan Jesus. E, parere personale, nella vita quando si sbaglia basterebbe chiedere scusa. Era un mio pensiero personale sulla vicenda”.