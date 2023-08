Ds Venezia: “Carlos Augusto all’Inter non mi meraviglia, ha doti da top club”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Filippo Antonelli, ds del Venezia, ha parlato così del trasferimento all'Inter di Carlos Augusto: "Per me è una grandissima soddisfazione, ma non sono sorpreso: ha dimostrato di essere un grande calciatore, ha fatto bene in B e l'anno scorso in A soprattutto. E' un ragazzo che dà una mentalità straordinaria con doti tecniche e atletiche da top club: sono molto contento per lui, non mi meraviglia. Lui ha grande duttilità, può giocare da terzo, da quinto e può completarsi con Dimarco: e poi in fase realizzativa può dare qualcosa in più perché ha una capacità di chiudere l'azione importante. Può dare numeri realizzativi e anche difensivi".