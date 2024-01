Ds Verona: “Oggi grande mancanza di rispetto verso di noi. Vergognoso, non può succedere”

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. Le sue parole: "Mi dispiace venire in sala stampa dopo una partita in cui avremmo dovuto parlare id calcio: però non posso fare a meno he avere un atteggiamento molto deluso dall'episodio del vantaggio dell'Inter. Non sono un moralista, non devo prendere scuse: l'Inter è una grande squadra, gli auguro di vincere il campionato ma oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto verso di noi. Gli errori li facciamo tutti in buona fede: è assurdo quello che è successo oggi, se vogliamo parlare di VAR non è concepibile non annullare il gol per la gomitata di Bastoni. Non voglio fare piagnisteo, ma è una mancanza di rispetto: un gol non annullato così non è un errore, ma una mancanza di rispetto per una città, per dei tifosi e per noi che ci facciamo un mazzo così.