Dugarry, che bordate: “Barcellona club di pagliacci. Non hanno classe: e ciò che è peggio…”

Christophe Dugarry senza freni. L’ex calciatore, non nuovo ad esternazioni forti e senza giri di parole, ha parlato duramente del Barcellona, in preda al caos, ai microfoni di RMC: “È un club di pagliacci. Fanno tutto al contrario. Ad esempio, acquistano Coutinho e Dembélé e poi li vogliono vendere. Ho l’impressione che non ci siano progetti in questo club. L’unica priorità che hanno in questo momento è che il loro presidente sia rieletto. Non si capiscono e ciò significa che c’è un problema con il club e nel mercato. Il Barcellona ha molti problemi e ciò che è peggio è che ha una brutta immagine. In un club di questa categoria ci sono troppe persone che non hanno l’eleganza e la classe che dovrebbero avere. È davvero un club che non ha classe”.