Dugarry choc su Messi: “Griezmann non può avere paura di un ragazzino basso e mezzo autistico”

Christophe Dugarry ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere. L’ex giocatore, commentando il momento difficile che sta attraversando Griezmann, ha attaccato duramente Messi: “Di cosa dovrebbe avere paura Griezmann, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema con Messi, può mangiarselo. Setien? È un brav’uomo ma non ha l’attitudine del grande tecnico. Sono sicuro che non abbia niente contro Griezmann. È semplicemente un incompetente“. Le dichiarazioni hanno sollevato un polverone che Dugarry ha provato a placare tramite i social: “Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso e lo farò di nuovo alle 18 questa sera“.

(Corriere della Sera)