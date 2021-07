Dumfries aspetta l’Inter ma è complicato. “E il club smentisce un nome a destra”

Il primo nome della lista resta Dumfries che ha ribadito recentemente di aspettare l'Inter, ma convincere il Psv è complicato

Continua il casting in casa Inter per la fascia destra con l'obiettivo di sostituire al meglio Achraf Hakimi. Nandez è un nome caldo, ma, secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro segue anche altre piste: "Il primo nome della lista resta Dumfries che ha ribadito recentemente di aspettare l'Inter, ma convincere il Psv è complicato. Il prestito con diritto di riscatto per gli olandesi non è una formula accettabile. Ecco perché l'Inter ha concentrato le sue attenzioni su altre piste. Il Chelsea ha chiesto 12 milioni più bonus per Zappacosta che intriga perché può giocare sia a destra sia a sinistra. Sul prezzo e sulla formula, però, non ci siamo. A Barcellona il quotidiano Sport ha parlato di un interessamento dell'Inter per Dest (classe 2000), ma da viale della Liberazione smentiscono".