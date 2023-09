InterNazionali, Dumfries, altro assist: i numeri con l’Olanda e nell’Inter

Denzel Dumfries spinge la sua Olanda nei gironi di qualificazione a Euro 2024. Dopo gli assist nella gara contro la Grecia, questa sera il calciatore interista si è procurato il rigore che è valso il pari dopo l'uno a zero dell'Irlanda e ha crossato di testa il pallone che il suo compagno, Weghorst, ha messo alle spalle del portiere avversario per il due a uno finale. Così ora gli Orange sono secondi nel loro girone con 9 punti (la Francia è a 15).

Sono così cresciuti i numeri del calciatore in Nazionale. In 29 presenze con l'Olanda sono 6 i gol segnati dal terzino nerazzurro e 12 gli assist fatti registrare. Con l'Inter invece, in 99 presenze, 8 gol e 15 assist fatti registrare dal giocatore.