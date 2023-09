InterNazionali, Olanda-Dumfries: rigore procurato e assist vincente. 70 minuti per Asllani

In campo due giocatori dell'Inter questa sera nelle gare delle Nazionali. Con l'Albania ha giocato Asllani: per il centrocampista interista 70 minuti in campo nel due a zero che lui e i suoi compagni hanno inflitto alla Polonia a Tirana (Gol di Asani e Daku). Il calciatore nerazzurro ha conquistato un calcio di punizione e ha provato un tiro finito poi alto sulla porta. La Nazionale albanese ora è prima nel suo girone con dieci punti.