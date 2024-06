Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro la Polonia, Denzel Dumfries ha sottolineato che la concorrenza con Frimpong non lo preoccupa: "C'è una grande concorrenza, ma lascio la decisione all'allenatore della Nazionale. Mi piace scherzare e mi piace la bella atmosfera. Le dinamiche nel gruppo sono comunque buone. Il modo in cui appaio in campo non corrisponde alla persona che sono".