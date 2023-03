Dumfries e Gosens, futuro in bilico: la posizione dell’Inter in vista di giugno

Denzel Dumfries e Robin Gosens sono destinati ad essere titolari anche contro lo Spezia venerdì, match che l'Inter anticipa anche per poi preparare al meglio la sfida contro il Porto al Do Dragao:

"Inevitabile che il rendimento di qui a fine stagione di Dumfries e Gosens avrà ripercussioni per il futuro", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge:

"L’Inter, ad esempio, si augura che l’olandese torni quanto prima ai suoi livelli, in modo da capitalizzare al meglio la sua cessione, già messa in preventivo. Mentre, a proposito del tedesco, è chiaro che, al meglio, possa essere una risorsa importante dentro la rosa. Ma, davanti ad offerte di un certo tipo, non è da escludere nemmeno una sua partenza. E conterà anche la sua volontà".