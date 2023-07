Dybala, la clausola scade domani: resterà a Roma. La telefonata dell’Inter…

"Nel frattempo nell'ultimo mese al suo entourage sono arrivate telefonate da Chelsea, Inter e Arabia Saudita. Dove però Dybala non vuole andare, per i petroldollari ci sarà eventualmente tempo più avanti. Per ora Paulo vuole restare in un campionato vero, performante, anche per non perdere contatto con la nazionale campione del mondo, l'Argentina, con cui punta a giocare la prossima Coppa America negli Usa, a partire dal 20 giugno 2024".