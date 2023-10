Sky – Dybala, sospiro di sollievo per la Roma: stiramento lieve, può esserci contro l’Inter

"Per l'argentino un lieve stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. L'altra buona notizia è che, visto l'esito degli esami, non dovrà sottoporsi a interventi chirurgici: menisco e legamento crociato non hanno subito lesioni. Un infortunio che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta: i tempi di recupero andranno stabiliti giorno per giorno ma Dybala potrebbe tornare a disposizione soprattutto in vista della trasferta a San Siro contro l'Inter del prossimo 29 ottobre", si legge sul sito di Sky Sport. Difficile vederlo in campo alla ripresa contro il Monza, più probabile quindi che ci sia la settimana dopo contro l'Inter.