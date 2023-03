Dybala: “Clausola? Ne parleremo più avanti. Il mio futuro è qui alla Roma”

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "La mia clausola? Sicuramente se ne parlerà più avanti. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà poi non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite". Lo dice Paulo Dybala in un'intervista a Marca. Poi a chi gli chiede delle possibilità della Roma di vincere l'Europa League risponde: "Sarebbe qualcosa di incredibile, la città esploderebbe... Quasi come ha fatto Buenos Aires con il Mondiale. Se lo meriterebbe e speriamo di potergli dare questa gioia".