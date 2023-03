Mourinho: “Dybala rinato? Merito suo. Rinnovato nelle motivazioni”

Alla vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad, José Mourinho in conferenza stampa ha parlato anche di Dybala. «Il merito per il fatto che sta così bene è tutto suo, dei suoi compagni e dello staff. Ha trovato un gruppo empatico e sente l’amore della tifoseria. Io lo aiuto solo dal punto di vista fisico. Si sente importante perché è importante per noi. Non è un Paulo rinato, ma rinnovato nelle motivazioni. Merita tutto questo affetto», ha detto dell'argentino.

A proposito degli impegni ravvicinati, l'allenatore portoghese ha citato una vecchia conoscenza nerazzurra: «Dal punto di vista fisico noi siamo in mani di grandissima qualità. Il dna dei singoli giocatori poi non si può cambiare. C’è chi può giocare tutti i giorni come Javier Zanetti e altri che soffrono di più. Dal punto di vista mentale dobbiamo invece essere capaci di giocare ogni partita con quella pressione buona di dover vincere la gara. Perché se non si vince poi gli obiettivi di squadra sono un problema. Corpo e mente si abituano alla tranquillità di non subire quella pressione, ma noi siamo in evoluzione. Nel mio primo anno abbiamo perso due volte con Milan, Inter e Juve. Quest’anno abbiamo battuto Inter e Juve e pareggiato con il Milan. Penso che la squadra stia crescendo dal punto di vista mentale», ha spiegato.