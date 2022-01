Barzagli: “Dybala? La Juve deve scegliere. Lui è fatto di carne e certe risposte…”

Il rinnovo non è arrivato e l'argentino è diventato un caso per la società bianconera

Eva A. Provenzano

A DAZN, Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, in passato anche compagno di Paulo Dybala ha parlato del momento vissuto dall'argentino. Il giocatore bianconero è diventato un caso dopo le parole di Arrivabene che ha detto di lui: «Io voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Vale per tutti i giocatori, poi chi porta la maglia numero dieci della Juve deve rendersi conto del peso della maglia che porta».

-Credi che Dybala si sia sentito più stimolato o punzecchiato rispetto alle parole del dirigente?

Dovrebbe dircelo lui se le parole di Arrivabene lo hanno stimolato o punzecchiato. Dalle parole di fine gara sembra si sia più sentito punzecchiato. È una questione da risolvere, ma non è facile farlo. Strano che se ne parli in pubblico? La Juventus è a un bivio importante. Del rinnovo si parla di due anni. L'anno scorso il covid ha portato diversi problemi finanziari a tutte le società. C'è stato un cambio di allenatore, un'annata difficile per Dybala e per la squadra. Si è iniziata una nuova stagione con grandi aspettative, tutti pensavano di fare meglio. Ma intanto è cambiata la dirigenza. Dybala è partito bene. Via Ronaldo si pensava fosse lui la star della squadra. Ma lui si è infortunato e la Juve non è partita come doveva. Sono iniziati ad arrivare i primi dubbi. In questo momento conta arrivare in CL e conta se Dybala c'è o no per problemi fisici. La Juve sta facendo una scelta, è finito un ciclo e dovrà decidere se puntare su di lui o non puntarci.

-Tu una risposta in merito ce l'hai?

Io non so. Non ce l'ho la risposta. Io non metto in dubbio il giocatore, è straordinario. Non c'è niente da dire. Ma in questo momento è fatto di carne anche lui. Sarebbe meglio non rispondere a certe domande perché mette caos e confusione. Ma è stato punzecchiato e non è facile questa situazione. La Juve è a un bivio e dovrà decidere. Non so cosa decideranno ma qualsiasi cosa porterà critiche.

(Fonte: DAZN)