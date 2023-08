Padovan: “Dybala e Lukaku, grandezza e fragilità. La Roma corre un rischio”

Che cosa significa questo? Non voglio fare il profeta di sventure, ma, per i guai assortiti dell’ultima stagione sia dell’uno che dell’altro, non saranno molte le partite in cui Dybala e Lukaku giocheranno insieme. Più nell’immediato ci vorrà del tempo perché il belga vada in forma e l’argentino suturi completamente i suoi muscoli di seta. Nel frattempo, il campionato andrà avanti e il rischio che la Roma corre, è quello di vedere allontanarsi troppo la zona Champions. Già in questo fine settimana può essere ancorata a meno otto dalla testa della classifica, cosa potrà accadere più avanti se il solco dalle prime diventerà più largo e più profondo? Un aiutino può venire dalla sosta per le Nazionali, sempre che, né Dybala, né Lukaku vengano chiamati in ragione delle loro condizioni fisico-atletiche. In caso contrario, sarà una rincorsa assai simile al supplizio di Sisifo".