Dybala: “Mourinho ha mentalità incredibile, la Roma sa vincere in Europa e spero di…”

"Tutti abbiamo voglia di vincere ed è la cosa più importante. Mourinho ha una mentalità incredibile, ci ha detto che la partita sarebbe stata così, la Roma sa cosa significa vincere in Europa, mancano poche partite, speriamo di continuare così per portare la Roma in finale di nuovo"

"Tutti conosciamo Mourinho e la sua storia, quello che ha fatto in Europa e in ogni squadra ha vinto in qualcosa, sono in una non ha vinto. La sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite. Sapeva che la partita poteva diventare così, ci ha spinto a dare qualcosa in più, quando abbiamo sistema di gioco abbiamo giocato meglio, i supplementari sono stati nostri e abbiamo vinto meritatamente. Speriamo di continuare così"