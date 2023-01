Di Marzio: “Dybala quando ha scelto la Roma non ne ha fatto questione di soldi”

Non l'ha fatto per questione di soldi. Gianluca Di Marzio ha parlato dell'approdo di Dybalaalla Roma e ha sottolineato che il giocatore argentino non ne ha mai fatto una questione di denaro. Aveva trovato un primo accordo con la Juventus a 9.2 mln, poi la società bianconera non ha confermato la volontà di rinnovare il suo contratto.