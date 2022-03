Inter, è Dzeko l’arma in più di Inzaghi: a lui il compito di “esaminare” Bremer

L'attaccante bosniaco, dopo aver osservato un turno di riposo in Champions League, tornerà regolarmente in campo

Se per quanto riguarda difesa e centrocampo ci sono ancora alcuni ballottaggi, viste le assenze di de Vrij e Brozovic , Simone Inzaghi non ha invece dubbi sull'attacco: contro il Torino la coppia offensiva dell'Inter sarà composta da Lautaro Martinez, reduce da 4 gol nelle ultime 2 partite, e da Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è fresco e riposato, dopo aver osservato l'intero match di Champions League contro il Liverpool dalla panchina: un turno di stop dichiaratamente voluto dal tecnico nerazzurro con l'intento di avere il cigno di Sarajevo al 100% per la decisiva sfida di campionato contro i granata.

Dall'altra parte del campo ci sarà ad attenderlo Bremer, uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter, che, come ricorda il Corriere della Sera, ha già annullato diversi attaccanti top del campionato italiano: "L'arma in più di Inzaghi però è Dzeko. Il bosniaco è stato tenuto a riposo a Liverpool, «preservato per il Torino» aveva confermato Inzaghi nella notte di Anfield. Il centravanti è l'uomo per mettere in difficoltà Bremer, il centrale granata che ha cancellato Vlahovic nel derby contro la Juve".