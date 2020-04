Dzeko torna sul no all’Inter: “Roma scelta giusta, non era difficile”

Intervistato da Sky Sport, il capitano della Roma Edin Dzeko è tornato sulla decisione presa la scorsa estate di proseguire il suo cammino in giallorosso e rifiutare la proposta dell’Inter di Antonio Conte: “Io la scelta giusta l’ho fatta per rimanere e non era difficile. Sono orgoglioso di far parte di questa società che fa cose molto importanti per tutti i suoi tifosi e tutta la gente. Noi giocatori siamo a disposizione della società e cerchiamo di aiutare in tutti i modi possibili. Capitano? Farlo alla Roma dopo Totti e De Rossi è un grande orgoglio. Una società meravigliosa. Mi sentivo anche prima come uno dei capitani. Tutte le squadre hanno più di un capitano che non sono solo quelli con la fascia, ma anche i leader in campo“.