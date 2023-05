Inter, spiegato perchè Dzeko-Lautaro è meglio della LuLa per le idee di Inzaghi

"Partite come quella di ieri spiegano perché Simone Inzaghi consideri più adatta alla sua idea di attacco la coppia Dzeko-Lautaro, rispetto alla LuLa, Lukaku-Lautaro, il duo dello scudetto 2021. Dzeko si muove come un regista offensivo senza perdere l'acutezza per il gol, come dimostra la rete dell'1-0, situazione di palla inattiva in cui il bosniaco e Dumfries hanno indotto gli avversari a (s)cambiare le marcature, con un risultato sconcertante per il Milan: il "piccolo" Calabria, e non Tomori, si è ritrovato a "curare" il colosso bosniaco. A Dzeko si può imputare soltanto l'ipnosi subita nel faccia a faccia con Maignan, occasione sprecata per un 3-0 che sarebbe stato tombale".