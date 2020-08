Dzeko, riflessioni in corso: Inter, Juventus o Atletico Madrid, chi farà la prima mossa?

Il matrimonio tra Edin Dzeko e la Roma potrebbe presto arrivare al capolinea: l’attaccante bosniaco, dopo una stagione avara di soddisfazioni, potrebbe decidere di cambiare aria, con i giallorossi che si libererebbero di un ingaggio pesante. Sul giocatore, come scrive Tuttosport, c’è ancora l’Inter del suo estimatore Antonio Conte, ma i nerazzurri non sono gli unici: “Lo stipendio (7,5) sino al 2022, l’anagrafe (34 anni), spinge il club a delle riflessioni. La novità, rispetto al passato, è anche il bosniaco non è esente da considerazioni. E con una carriera che volge al termine, la volontà di chiudere vincendo qualcosa si sta facendo largo. Tempo per aspettare la nuova Roma di Friedkin rischia di non essercene più. E allora il centravanti è curioso di capire chi tra Inter, Juventus e Atletico Madrid farà la prima mossa“.