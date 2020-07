Dzeko e il messaggio a Lukaku. CdS: “La Roma ha fatto una richiesta”

Inutile negarlo, è stata una scena curiosa. Quella che si è vista nel post gara di Roma-Inter ha visto Dzeko avvicinarsi a Lukaku per salutarlo e sussurrargli qualcosa all’orecchio. Sui social in pratica è scoppiato un caso con tifosi giallorossi e nerazzurri che si sono scatenati su quanto il bosniaco poteva aver detto al collega attaccante. Il Corriere dello Sport non tranquillizza i preoccupatissimi tifosi della Roma. “La società giallorossa ha incaricato intermediari di sondare il mercato alla ricerca di acquirenti per il bosniaco che guadagna 7.5 mln di euro. Troppo per le finanze del club”. Insomma per il giornale romano il giocatore potrebbe finire sul mercato, per altre fonti però il bosniaco non fa parte degli uomini in vendita.

(Fonte: corrieredellosport.it)