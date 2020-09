EDICOLA / CdS: Barça, assalto a Lautaro per fare un regalo a Messi. Terremoto Dela

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi di parla per ovvi motivi del Terremoto Dela. Il presidente del Napoli è risultato positivo al Covid ed era al summit della Lega Calcio a Milano. “Il patron del Napoli in cura a casa, tutti i presidenti in isolamento. Da Capri alla capitale viaggio in ambulanza, sorvegliato dai medici del Gemelli”.

Poi si parla anche del mercato dell’Inter: “Blitz degli agenti in Spagna. Barça, assalto a Lautaro. Altro tentativo dei blaugrana per regalare a Messi l’interista”.