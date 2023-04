EDICOLA CDS – L’Inter crolla col Monza. Milan, Osi c’è

L'apertura del Corriere dello Sport in edicola domenica 16 aprile è dedicata al Napoli. In particolare, al pareggio contro il Verona e al ritorno di Champions League di martedì contro il Milan. Entrambe le formazioni hanno pareggiato nel weekend di Serie A. La squadra di Spalletti in casa con il Verona, quella di Pioli in trasferta a Bologna.