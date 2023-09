EDICOLA CDS – Oro Toro: doppietta alla Fiorentina, è la risposta di Lautaro a Giroud

L’ Inter vince 4-0 contro la Fiorentina e raggiunge il Milan a quota 9 punti in vetta alla classifica. Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 4 settembre: si parla anche dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

"Oro Toro", titola in riferimento alla vittoria dell'Inter per 4-0 contro la Fiorentina, con doppietta di Lautaro Martinez. Nel taglio alto titolo dedicato alla Moto GP e alla terribile caduta che ha visto protagonista il pilota Ducati Francesco Bagnaia nella gara di Barcellona: "Pecco, che paura!". Ampio spazio anche agli altri sport nella parte bassa della prima pagina. In particolare basket, con il passaggio del turno dell'Italia ai mondiali, Formula 1, con il GP di Monza e pallavolo femminile, con la sconfitta dell'Italia nella finale per il terzo posto all'Europeo.