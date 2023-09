Lautaro: “Classifica cannonieri? Importante che vinca l’Inter”. No comment su Lukaku

Risponde Lautaro: "Questa è la cosa principale di questo anno, lavoriamo tanto sull'aggressione, abbiamo giocatori per farlo. Recuperare palloni vicino all'area avversaria è sempre importante, vuol dire che hai più chance di creare occasioni da gol. Questo serve per aprire le partite".

"La tengo lì accanto, cerco sempre di aiutare i compagni e far crescere l'Inter io, far tanto lavoro per la squadra, poi se arriva il gol meglio. L'importante è che vinca l'Inter. Il Milan si è rinforzato tanto, ha giocatori di qualità. Ora pensiamo alle nazionali e poi abbiamo tempo per pensare al Milan, sarà importante e bella".