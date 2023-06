EDICOLA CDS / Compro azzurro. Da Chiesa a Zaniolo: i gioielli dell’Italia infiammano il mercato

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla Nazionale di Roberto Mancini impegnata stasera in Nations League. In vetrina i gioielli azzurri: "Compro azzurro. Da Chiesa a Zaniolo: i gioielli dell'Italia infiammano il mercato. L'esterno può lasciare la Juve. L'ex della Roma sta spingendo per tornare in Serie A come Jorginho. La Croazia supera l'Olanda e aspetta Mancini domenica in finale. Nations League stasera: la Nazionale sfida la Spagna in Semifinale".