“Milinkovic-Savic, primo contatto Inter-Lazio”. I dettagli su richiesta e offerta

L'Inter vuole Milinkovic-Savic - come vi abbiamo raccontato - e avrebbe contattato Lotito che in giornata è stato a Milano per i funerali di Berlusconi. Il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2024. Il club biancoceleste pensa alla cessione perché non è ancora arrivato il rinnovo. La richiesta resta comunque di 40 mln, spiega il sito La Lazio Siamo Noi. Per Inzaghi il giocatore, che ha allenato ovviamente alla Lazio, rinforzerebbe il suo centrocampo che potrebbe dover fare a meno di Brozovic.