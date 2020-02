“Mai Contento. Stasera il big match con la Lazio, il tecnico nerazzurro attacca di nuovo l’ambiente Inter. ‘Lautaro via? Qui ci si presta molto alle chiacchiere di mercato, altre società sono più abbottonate’“. Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, Tuttosport torna sulle parole di Antonio Conte rilasciate in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter.

(Fonte: Tuttosport)