EDICOLA TS – Giuntoli, il gioco si fa duro. Spalletti-Napoli, che bordate

Dopo l’approdo in finale di Champions League, l’Inter torna in campo in Serie A: di fronte c’è il Napoli al Maradona. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport in edicola domenica 21 maggio. Spazio anche al successo del Milan per 5-1 contro la Sampdoria nell’anticipo del sabato sera.