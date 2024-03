EDICOLA TS – Pazienza (in)finita: popolo Juve si interroga su Allegri

Tuttosport in edicola martedì 12 marzo titola: "Pazienza (in)finita". Il riferimento è all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e il possibile futuro della panchina bianconera. Spazio anche alla Champions League: "Barca-Napoli, qui si fa il Mondiale". Oltre a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Champions, la sfida che attende il Napoli potrebbe anche risultare decisiva per capire la seconda squadra italiana, dopo l'Inter, che parteciperà al prossimo Mondiale per club. È corsa a due tra Napoli e Juventus. Nel taglio basso, infine, spazio ad altri temi della Serie A come la sconfitta della Lazio e l'infortunio del centravanti del Bologna Zirkzee: "Guaio Bologna, Zirkzee out un mese. Lazio, ko e fischi".