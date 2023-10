"Vlahovic a tutti i costi", titola Tuttosport in edicola martedì 3 ottobre. Spazio anche all'Inter verso la sfida contro il Benfica

"Vlahovic a tutti i costi", titola Tuttosport in edicola martedì 3 ottobre. Perplessità del quotidiano sul pareggio del Torino contro il Verona, ma si parla anche di Napoli e Inter. "Inter, incubo Di Maria. "È come Berardi...", si legge. Sono le parole di Hakan Calhanoglu in conferenza stampa verso la sfida contro il Benfica di Champions League.