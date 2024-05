EDICOLA TS – Inzaghi torna bimbo e si svela: “Mai in difficoltà come col Papa…”

Spazio anche all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 15 maggio

"Juve, sai essere una Dea?". È questa l'apertura di Tuttosport in edicola mercoledì 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia. Si parla anche dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che torna bimbo e si svela: "Mai in difficoltà come col Papa...", le sue parole. Ecco la prima pagina del quotidiano: