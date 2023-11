EDICOLA TS – Juve, pari con l’Inter consolida ambizioni scudetto: Max, hai vinto il rinforzo

Grande spazio al mercato invernale della Juve sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 28 novembre

Tuttosport in edicola martedì 28 novembre titola: "Max hai vinto il rinforzo". Il riferimento è alla sessione di calciomercato di gennaio. Secondo il quotidiano, il pareggio contro l'Inter, che mantiene la Juventus in piena lotta Scudetto, avrebbe convinto la società a investire a nel mercato di riparazione. Nel taglio alto spazio anche al Torino, sconfitto dal Bologna nel monday night della 13ª giornata di Serie A: "Juric e Gemello, robe da pazzi. Il Toro si distrugge da solo". Spazio anche alla Champions League: "Milan ultima chiamata" e ancora al tennis: "Sinner, così diventerà il numero 1". Nessuna menzione per l'Inter di Simone Inzaghi.