Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Edmundo, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro".