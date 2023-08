TS su Egnatia-Inter: “Quattro indizi fanno una prova: i nerazzurri hanno un problema”

"Non uno, ma quattro indizi fanno più che una prova: l’Inter ha un problema nell’approcciare le partite. Pure con i modesti albanesi dell’Egnatia - freschi di eliminazione dai preliminari di Conference League a opera dell’Ararat-Armenia - la squadra allenata da Simone Inzaghi è partita ad handicap, subendo il primo gol". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'amichevole vinta per 4-2 dall'Inter a Ferrara contro gli albanesi dell'Egnatia.

"Poco male se si tratta di amichevoli, ma guai se il problema si ripetesse sabato con il Monza, avversario - va ricordato - con cui l’Inter un campionato fa ha fatto un punto in due partite. Detto questo, la squadra può contare su un alibi innegabile legato ai muscoli ancora ingolfati dalla preparazione (lo staff di Simone Inzaghi lavorerà solo sulla brillantezza, in settimana), ma se quello con gli albanesi doveva essere un test in vista dell’esordio in A, alcuni punti interrogativi sull’Inter rimangono", commenta poi Tuttosport che, poi, sostiene come l'undici titolare di Ferrara dovrebbe essere ripetuto contro il Monza sabato, con Cuadrado e Frattesi in panchina e con Carlos Augusto e Arnautovic, prossimi due acquisti.