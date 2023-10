El Shaarawy, i legali respingono le accuse: “Non ha mai scommesso, è sereno”

Il nome del calciatore della Roma è stato svelato da Fabrizio Corona, ma non risultano coinvolgimenti nel caso scommesse

"Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo". Lo comunicano i suoi legali, gli avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo di Lca Studio Legale. "È assolutamente sereno - aggiungono - di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose. Tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la Notizia".