Sconcerti: “Inter, solo conferma: già uscita settimane fa. Conte ha rinunciato a…”

Nel suo editoriale sul Corriere della Sera Mario Sconcerti parla dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. E sottolinea: “L’Inter è fuori e non è facile difenderla. Esce con un punto a partita, una differenza reti negativa, una sola vittoria. È stata sfortunata contro lo Shakhtar dove ha costruito fino a cinque occasioni importanti, ma ieri non ha nemmeno avuto vera personalità europea. È un argomento che si ripropone ogni volta che la squadra trova buoni avversari: raramente riesce ad avere finezza”.

Si parla di una ‘sonnolenza di fondo’ della squadra interista che Conte ha rinunciato a combattere come se avesse capito che fa parte della sua squadra. E viene sottolineato che è mancato Lukaku: “È mancato nell’ultima sera. Ha fatto molte cose, ma non quella decisiva a cui è abituata l’Inter. Solitario come al solito, ma sempre presente Lautaro, il vero centravanti della partita. Non fa più un dribbling, uno spunto, un passaggio: ogni pallone è un tiro. Non è poco, anzi”.

“Ma la partita di ieri è stata solo una conferma. L’Inter era uscita già molte settimane fa”, conclude Sconcerti.

