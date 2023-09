Sky – Empoli, esonerato Zanetti: torna Andreazzoli già contro l’Inter

Salta la prima panchina in Serie A dopo 4 giornate di campionato: in casa Empoli, è stato esonerato l’allenatore Paolo Zanetti

Salta la prima panchina in Serie A dopo 4 giornate di campionato. In casa Empoli, è stato esonerato l’allenatore Paolo Zanetti dopo il ko per 7-0 contro la Roma. Dopo 4 turni, 0 punti e soprattutto 0 gol fatti per i toscani. Lo fa sapere Sky Sport, che fa anche il nome del sostituto in panchina: al suo posto torna Aurelio Andreazzoli alla guida dell’Empoli. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la decisione è stata presa e il nuovo allenatore sarà già in panchina contro l'Inter.