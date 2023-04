Empoli-Inter, al Castellani arbitra Marinelli: Banti al Var

L'Inter domenica va al Castellani per la 31ª giornata di Serie A: di seguito la designazione arbitrale completa

Dopo la sconfitta interna contro il Monza, l'Inter domenica è attesa dalla gara contro l'Empoli al Castellani per la 31ª giornata di Serie A. All'andata la squadra di Simone Inzaghi fu sconfitta a San Siro grazie al gol di Baldanzi nella ripresa.

La posizione in classifica dell'Inter, scivolata al quinto posto, impone i tre punti per entrare tra le prime quattro e guadagnarsi l'accesso alla prossima Champions League. Di seguito la designazione arbitrale completa per il match dei nerazzurri.